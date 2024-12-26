«Устроил ему ад». Известный тренер назвал возможных соперников Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный тренер Малик Скотт, который работает с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, назвал возможных соперников украинского чемпиона Александра Усика, а также выделил его сильные стороны:

«Не надо забывать, что в супертяжелом весе есть Мартин Баколе, который устроил Усику ад в тренировочном лагере. Давайте не будем забывать о большом Чжане (Чжилей – прим.). Огромный размер соперников украинца – это именно та причина, по которой оппоненты Усика не могут ничего сделать.

Они выходят в ринг и видят ритм и стиль, с которым ранее не сталкивались. Большинство боксеров не готовятся на всю 12-раундовую дистанцию. Эти большие ребята планируют утомить Александра, но они не готовы драться во второй половине поединка. Но ведь Усик к этому всему готовится.

В ринге украинец хочет увидеть, как ты выдержишь давление с шестого раунда. Если ты не работал усердно в лагере, если не доводил себя до предела возможностей, не удивляйся своей усталости. Весь твой тренировочный лагерь должен быть основан на том, что ты с Александром не устанешь. Потому что Усик даже не начинает до шестого раунда. Только с этого момента начинается такой напор, который они никогда в жизни не видели», – уверен Скотт.

sport.ua