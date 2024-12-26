Ральф Шумахер: Хэмилтон не умеет работать с инженерами

В истории Формулы 1 только двум гонщикам удалось выиграть семь титулов чемпиона мира – Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону. Бывший гонщик Ральф Шумахер рассказал, в чём отличие его брата от британского гонщика, которому в следующем году предстоит выступать за Ferrari.

«Главное отличие Михаэля от Льюиса в том, что Михаэль умел работать с инженерами и создавать такие машины, которые идеально подходят его стилю пилотирования, – рассказал Ральф Шумахер немецкому Sport1. – Льюис так не умеет. Если вы внимательно послушаете, что говорят инженеры Mercedes, то поймёте, что Льюис никогда так не умел.

Тото Вольфф неоднократно подчёркивал, что задача гонщика нажимать на педаль газа, а задача инженеров – разработать машину. Однако он говорит это ещё и потому, что его гонщики были не способны внести свой вклад. Михаэль был совсем другим. Он задавал направление движения своим доверенным лицам – Россу Брауну и Жану Тодту.

Льюису будет сложнее, поскольку Шарль Леклер любимец всей команды, и все в Ferrari его хорошо знают. Для Льюиса в Ferrari всё будет новое».

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