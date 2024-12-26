Пустовой: Шансы выйти на Евробаскет-2025 все равно есть. Нужно сделать все, что от нас зависит, а именно выиграть два поединка

Артем Пустовой признает вину сборной Украины в том, что многое в вопросе выхода на Евробаскет-2025 зависит теперь от ее конкурентов

Центровой сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой оценил шансы национальной команды пробиться на Евробаскет-2025.

«Маленькие шансы есть. Надо не опускать руки. Нужно максимально выложиться и выиграть эти два матча со словенцами и португальцами. А там уже как будет – так будет. Мы сами виноваты в том, что довели до такой ситуации, что можем зависеть от других и от того, как они сыграют. Мы можем выиграть эти два поединка, но все равно будем зависеть от португальцев. Но мы сами виноваты. Шансы все равно есть. Нужно сделать все, что от нас зависит, а именно выиграть два поединка».

«И Словения, и Израиль уже вышли на Евробаскет. Им вызывать топовых баскетболистов смысла нет. Израиль на матчи против нас вызвал очень сильных игроков. На поединки против Украины они собрали хороший состав. Но я сомневаюсь, что на заключительное окно они соберут такой же состав. Нет смысла игрокам ехать и снова напрягаться. А у Португалии как раз осталась игра против Израиля. И есть вопросы, какой состав будет у израильтян. Они могут вызвать молодежь и тогда Португалии будет намного легче их обыграть. И это может быть одна из подстав для нас».

Украина является аутсайдером в своем квартете А — все четыре матча она проиграла. Напомним, что в феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79). Затем, в ноябре, команда Виталия Степановского дважды проиграла Израилю (73:86 и 75:88).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут уже в следующем году. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

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