Барселона отозвала свое последнее предложение о продолжении сотрудничества со своим хавбеком

В чем дело?

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"Барселона" все ближе к тому, чтобы попрощаться со своим полузащитником Френки де Йонгом.

Как сообщает Marca, "Барселона" отозвала свое последнее предложение де Йонгу, поскольку не получила от него никакого ответа. Внутри клуба бытует мнение, что игрок не желает продолжать сотрудничество с каталонцами и готов покинуть команду свободным агентом в 2026 году.

Если де Йонг таки решит покинуть "Барселону", то клубу придется продать его уже этим летом, чтобы получить хоть какие-то средства.

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