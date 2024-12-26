ТРУАКС: «Усик еще не лучший супертяж, его можно назвать по-другому»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Калеб Труакс ответил Тимоти Брэдли, который раскритиковал украинского боксера Александра Усика.

«Усик – чемпион Европы, чемпион мира, чемпион олимпиады, абсолютный чемпион в крузервейте и хевивейте. Возможно, еще не лучший супертяжеловес всех времен. Его можно назвать по-другому – один из лучших боксеров в истории – это не поддается сомнениям. Тимоти Брэдли просто хейтит», – сказал Труакс.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua