Уоррен признался, что Фьюри сказал ему в раздевалке после поражения Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что Тайсон сказал ему в раздевалке после поражения.

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«Тайсон по философски отнесся к поражению. В раздевалке после боя Фьюри сказал мне, что хочет реванша. Несколько дней назад, когда он вернулся домой, мы поговорили и он сказал, что хочет еще один бой с Усиком. Тайсон сейчас разочарован, ведь чувствовал, что выиграл, бой был близок», – сказал Уоррен.

sport.ua