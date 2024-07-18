Экс-чемпион мира заявил о желании драться с Усиком, Фьюри и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Руис

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) поделился ожиданиями от своего возвращения на ринг, а также рассказал о последующих планах.

3 августа в Лос-Анджелесе (США) оппонентом Руиса станет американец Джаррелл Миллер (26-1-1, 22 КО).

«Я чувствую себя действительно мотивированным и просто сфокусирован, и так рад, что я вернусь 3 августа после двух лет отсутствия активности. Сейчас я нашел себя, я вернулся в свою миссию, в которую поставил меня Бог, и я снова готов стать чемпионом мира.

С божьей помощью мы добудем эту победу, и я хочу драться с Усиком. Я хочу драться с Тайсоном Фьюри. Я хочу получить трилогию против Энтони Джошуа. Прямо сейчас так много возможностей. Но нужно снова карабкаться по лестнице. Мне нужно побеждать в боях. Вот почему я мотивирован, голоден и возвращаюсь в миссию, в которой я стану чемпионом мира», – сказал Руис.

sport.ua