Фрэнк УОРРЕН: «Не хочу объявлять титульный поединок с Усиком. Какой смысл?»

Влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о поединке между своим соотечественником Фабио Уордли (19–0–1, 18 КО) и Джозефом Паркером (36–3, 24 КО) из Новой Зеландии.

«Они сообщили мне, что хотели бы выйти на ринг, чтобы подраться. Я сказал: «Хорошо, если вам нужен бой и солидные деньги, найдите соперника из десятки рейтинга». Так и договорились.

Смотрите, Усик не будет в этом году выходить на ринг. Я не хочу объявлять о том, что Паркер или Уордли позже встретятся в титульном поединке с украинским чемпионом. Какой смысл? Он снова может травмироваться.

Надо снять шляпу перед Паркером, он настоящий боец. Но и Фабио тоже. Мне нравится, что они планируют устроить зрелищный бой, чтобы порадовать болельщиков. Вот увидите, этот поединок точно не пройдет всю дистанцию. Нас ждет настоящая война», – рассказал Уоррен.

Паркер и Уордли выйдут на ринг 25 октября в английском Манчестере. Победитель получит звание временного чемпиона мира и статус обязательного претендента для Александра Усика, который владеет титулами WBC, WBO, WBA и IBF.

