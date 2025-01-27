ХИРН – о суперзвезде бокса: Почему он так высоко в рейтинге? Упустите его

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался об абсолютном чемпионе мира во втором легчайшем весе Наойе Иноуэ.

«Мы сейчас говорим об одном из лидеров рейтинга pound-for-pound. Но с кем он вообще дрался за последний год? Дохени и этот парень, с которым он боксировал позавчера. Это не резюме топ-бойца. Его следует опустить в этом рейтинге. Никто никогда не задает этот вопрос, все говорят: «Да это же Иноуэ». И что, какая разница?», – сказал Хирн.

Ранее Эдди Хирн поделился мыслями относительно будущего известного британского боксера Энтони Джошуа.

sport.ua