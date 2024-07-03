Кто нанес самый сильный удар Мухаммеду Али? Слова легендарного боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаммед Али

Боксерский портал Secondsout обнародовал слова легендарного Мухаммеда Али о боксере, который нанес ему самый сильный удар.

«Кто нанес мне самый сильный удар? Эрни Шейверс. До боя с ним, я не верил, что он был настолько хорош. Я прогнозировал свою победу в 7-м раунде. Но он меня удивил, нанеся мне сильнейшие удары», – вспоминает слова Мухаммеда Secondsout.

Али один раз за карьеру встречался с Шейверсом. Бой прошел всю дистанцию (15 раундов), Али победил единогласным решением.

Ранее мощь Шейверса отметил также Джордж Форман.

sport.ua