Який шифр Морзе вводити в Hamster Kombat 3-4 липня 2024 року

Сьогоднішній код Морзе в Hamster Kombat вже готовий до використання, і він принесе гравцям велику кількість монет, пише Новини Херсону.
Код «Hamster Kombat» на 3-4 липня розроблений з використанням азбуки Морзе, кожна буква якої має свою унікальну комбінацію точок і тире. Щоб розшифрувати код, гравцям необхідно звернутися до спеціальної таблиці.
В інтерфейсі гри коротке натискання кнопки активує точку, а утримання на дві секунди означає тире. Важливо точно слідувати послідовності знаків, роблячи короткі паузи для розділення літер.
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Слово дня: ORACLE
Розберемо розшифровку кожної літери в коді:
- O: – – –
- R: • – •
- A: • –
- C: – • – •
- L: • – • •
- E: •
Розшифровка коду Морзе
Ось азбука Морзе для кожної літери в слові «ORACLE»:
- O: – – – (три довгих натискання)
- R: • – • (коротке, довге, коротке натискання)
- A: • – (коротке, довге натискання)
- C: – • – • (довге, коротке, довге, коротке натискання)
- L: • – • • (коротке, довге, два коротких натискання)
- E: • (коротке натискання)
Техніка введення коду
Щоб успішно ввести код у гру, виконайте наступні дії:
- O: Утримуйте кнопку три рази.
- R: Коротке натискання, довге натискання, коротке натискання.
- A: Коротке натискання, потім довге натискання.
- C: Довге натискання, коротке натискання, довге натискання, коротке натискання.
- L: Коротке натискання, довге натискання, два коротких натискання.
- E: Одне коротке натискання.
Відеоінструкція
Для наочної демонстрації перегляньте наступне відео:
Інші рекомендовані проекти
Окрім «Hamster Kombat,» ось деякі схожі проекти, які також можуть стати цінними криптовалютами у майбутньому:
- PixelVerse
- TapSwap
- MemeFi
- Hamster Kombat
- Blum
- Harvest MOON
- Click Arbuz
- Catizen
- Near Wallet
- Wormfare
- Avacoin
Майбутнє Hamster Kombat
«Hamster Kombat» продовжує стрімко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується лістинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити токени «Hamster» у свій лістинг:
- BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом.
- KUCOIN – перспективна біржа.
- OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу.
- ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології.
- BingX – відзначається своєю надійністю та зручністю використання.
- GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції.
- WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.
Слідкуйте за цими біржами, щоб дізнатися про останні новини та розвиток «Hamster Kombat».