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Який шифр Морзе вводити в Hamster Kombat 3-4 липня 2024 року
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Який шифр Морзе вводити в Hamster Kombat 3-4 липня 2024 року

Дізнайтеся, яке кодове слово Морзе потрібно вводити 3-4 липня в грі Hamster Kombat.

Сьогоднішній код Морзе в Hamster Kombat вже готовий до використання, і він принесе гравцям велику кількість монет, пише Новини Херсону.

Код «Hamster Kombat» на 3-4 липня розроблений з використанням азбуки Морзе, кожна буква якої має свою унікальну комбінацію точок і тире. Щоб розшифрувати код, гравцям необхідно звернутися до спеціальної таблиці.

В інтерфейсі гри коротке натискання кнопки активує точку, а утримання на дві секунди означає тире. Важливо точно слідувати послідовності знаків, роблячи короткі паузи для розділення літер.

Слово дня: ORACLE

Розберемо розшифровку кожної літери в коді:

  • O: – – –
  • R: • – •
  • A: • –
  • C: – • – •
  • L: • – • •
  • E: •

Розшифровка коду Морзе

Ось азбука Морзе для кожної літери в слові «ORACLE»:

  1. O: – – – (три довгих натискання)
  2. R: • – • (коротке, довге, коротке натискання)
  3. A: • – (коротке, довге натискання)
  4. C: – • – • (довге, коротке, довге, коротке натискання)
  5. L: • – • • (коротке, довге, два коротких натискання)
  6. E: • (коротке натискання)

Техніка введення коду

Щоб успішно ввести код у гру, виконайте наступні дії:

  1. O: Утримуйте кнопку три рази.
  2. R: Коротке натискання, довге натискання, коротке натискання.
  3. A: Коротке натискання, потім довге натискання.
  4. C: Довге натискання, коротке натискання, довге натискання, коротке натискання.
  5. L: Коротке натискання, довге натискання, два коротких натискання.
  6. E: Одне коротке натискання.

Відеоінструкція

Для наочної демонстрації перегляньте наступне відео:

Інші рекомендовані проекти

Окрім «Hamster Kombat,» ось деякі схожі проекти, які також можуть стати цінними криптовалютами у майбутньому:

Майбутнє Hamster Kombat

«Hamster Kombat» продовжує стрімко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується лістинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити токени «Hamster» у свій лістинг:

  • BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом.
  • KUCOIN – перспективна біржа.
  • OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу.
  • ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології.
  • BingX – відзначається своєю надійністю та зручністю використання.
  • GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції.
  • WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Слідкуйте за цими біржами, щоб дізнатися про останні новини та розвиток «Hamster Kombat».

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