Який шифр Морзе вводити в Hamster Kombat 3-4 липня 2024 року

Сьогоднішній код Морзе в Hamster Kombat вже готовий до використання, і він принесе гравцям велику кількість монет, пише Новини Херсону.

Код «Hamster Kombat» на 3-4 липня розроблений з використанням азбуки Морзе, кожна буква якої має свою унікальну комбінацію точок і тире. Щоб розшифрувати код, гравцям необхідно звернутися до спеціальної таблиці.

В інтерфейсі гри коротке натискання кнопки активує точку, а утримання на дві секунди означає тире. Важливо точно слідувати послідовності знаків, роблячи короткі паузи для розділення літер.

Слово дня: ORACLE

Розберемо розшифровку кожної літери в коді:

O: – – –

R: • – •

A: • –

C: – • – •

L: • – • •

E: •

Розшифровка коду Морзе

Ось азбука Морзе для кожної літери в слові «ORACLE»:

O: – – – (три довгих натискання) R: • – • (коротке, довге, коротке натискання) A: • – (коротке, довге натискання) C: – • – • (довге, коротке, довге, коротке натискання) L: • – • • (коротке, довге, два коротких натискання) E: • (коротке натискання)

Техніка введення коду

Щоб успішно ввести код у гру, виконайте наступні дії:

O: Утримуйте кнопку три рази. R: Коротке натискання, довге натискання, коротке натискання. A: Коротке натискання, потім довге натискання. C: Довге натискання, коротке натискання, довге натискання, коротке натискання. L: Коротке натискання, довге натискання, два коротких натискання. E: Одне коротке натискання.

Відеоінструкція

Для наочної демонстрації перегляньте наступне відео:

Інші рекомендовані проекти

Окрім «Hamster Kombat,» ось деякі схожі проекти, які також можуть стати цінними криптовалютами у майбутньому:

Майбутнє Hamster Kombat

«Hamster Kombat» продовжує стрімко розвиватися, і в найближчому майбутньому планується лістинг токенів HMSTR. Ось деякі біржі, які можуть включити токени «Hamster» у свій лістинг:

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом.

KUCOIN – перспективна біржа.

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу.

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології.

BingX – відзначається своєю надійністю та зручністю використання.

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції.

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Слідкуйте за цими біржами, щоб дізнатися про останні новини та розвиток «Hamster Kombat».