Следить
Футбол

Во Франции будет создана новая молодежная лига для развития молодых талантов

В La Ligue Espoirs примут участие 16 команд

Во Франции будет создана новая молодежная лига для развития молодых талантов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • LFP и FFF намерены создать новую молодежную лигу под названием La Ligue Espoirs.

    Это даст молодым игрокам, выступающим в академиях элитных французских клубов, больше игрового времени и возможностей для развития.

    В La Ligue Espoirs примут участие 16 команд. Соревнование начнется в октябре 2024 года и будет состоять из шести матчей для каждого клуба, а также полуфинала и финала.

    Читайте такжеПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis