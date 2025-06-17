Энцо Мареска доволен победой Челси против Лос-Анджелеса

Энцо Мареска отметил профессионализм и стремление игроков "Челси" после того, как команда начала кампанию на Клубном Чемпионате мира с победы над "Лос-Анджелесом" (2:0).

"Мы профессионалы и должны адаптироваться к любой ситуации или среде. Самое важное – это поведение игроков, их отношение. И сегодня они снова показали, насколько они профессиональны и насколько сильно стремятся побеждать, ведь сегодня было важно выиграть и при этом не пропустить.

Мы очень уверенно завершили сезон в АПЛ и Лиге Конференций в плане игры в защите, мы не пропускали много голов. Сегодня мы продолжили в том же духе и хотим сохранить такое отношение", – сказал Мареска.