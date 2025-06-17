ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца проведут бой в андеркарде Усик – Дюбуа 2

Queensberry Promotions

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе Уембли.

Вечер бокса на Уэмбли порадует болельщиков и украинским противостоянием. В андеркард шоу был добавлен бой между непобедимыми супертяжами Андреем Новицким (15-0, 11 КО) и Владиславом Сиренко (22-0, 19 КО).

Последний бой Новицкий провел в мае этого года, где победил Дэвида Зегарру. Сиренко в начале октября 2024-го нокаутировал Брэндона Кармака.

Отметим, что в эту ночь на Уэмбли свой бой проведет и Даниэль Лапин.

sport.ua