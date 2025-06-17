Оклахома обыграла Индиану и вышла вперед в финальной серии плей-офф НБА

Тандер осталось одержать лишь одну победу для завоевания титула

В ночь на 17 июня состоялся пятый матч плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Оклахома-Сити Тандер на домашней площадке обыграла Индиану Пэйсерс (120:109). На большой перерыв Тандер ушли с преимуществом в 14 очков, а в дальнейшем спокойно удержали добытое преимущество.

Самым результативным игроком матча стал Джайлен Уильямс, на счету которого 40 очков, также дабл-дабл собрал Шэй Гиджес-Александер (31 очко и 10 передач).

Оклахома повела в финальной серии со счетом 3:2, а для завоевания титула ей осталось одержать лишь одну победу. Шестой матч между командами пройдет на паркете Пэйсерс в ночь на 20 июня.

НБА. Плей-офф. Финал

Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс — 120:109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30)

Счет в серии — 3:2

Источник