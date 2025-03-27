Лейкерс вырвали победу над Индианой, Финикс разгромно проиграл Бостону в регулярном чемпионате НБА

Украинец Алексей Лэнь игрового времени не получил

В ночь на 27 марта состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс триумфовали над Индианой Пэйсерз — 120:119. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь на площадке не появился.

НБА. Регулярный чемпионат

Филадельфия 76ерс — Вашингтон Уизардз — 114:119 (29:45, 29:22, 27:30, 29:22)

Бруклин Нетс — Торонто Рэпторз — 86:116 (18:32, 27:30, 23:31, 18:23)

Индиана Пэйсерз — Лос-Анджелес Лейкерс — 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25)

Нью-Йорк Никс — Лос-Анджелес Клипперс — 113:126 (33:20, 22:34, 29:40, 29:32)

Денвер Наггетс — Милуоки Бакс — 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25)

Финикс Санз — Бостон Селтикс — 102:132 (38:42, 16:31, 27:35, 21:24)

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