Греция обыграла Финляндию в матче за бронзу Евробаскета-2025

В финале встретятся Германия и Турция

Греция обыграла Финляндию в матче за бронзу чемпионата Европы-2025 по баскетболу — 92:89.

Греки сразу завладели инициативой, выиграв первую четверть с перевесом +9 очков, а далее увеличивали ее. В четвертой четверти перевес Греции достиг +17 очков, но тут финны вернулись в игру. Финляндия сократила отставание до минимума, но не сумела спасти матч.

В составе сборной Греции Яннис Адетокумбо набрал 30 очков и совершил 17 подборов. У Финляндии отметим Лаури Маркканена, на счету которого 19 очков и 10 подборов.

В финале Евробаскета-2025 встретятся Турция и Германия. Решающий матч в Риге начнется в 21:00.

Евробаскет-2025. Матч за третье место

Греция — Финляндия — 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)

Источник