Бокс

Узбекистан и Казахстан на вершине. Результаты 1/2 финала ЧМ-2025

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.

По состоянию на 14 сентября состоялись все поединки 1/2 финала, по итогам которых определились все финалисты и обладатели бронзовых наград. В Ливерпуле не будут проводиться бои за третьи места, поэтому проигравшие в четвертьфинале станут бронзовыми призерами.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков полуфиналов чемпионата мира в английском Ливерпуле:

Финалисты:

  • 8 – Узбекистан, Казахстан
  • 4 – Бразилия
  • 3 – Польша, Индия
  • 2 – Австралия, Турция, Англия, Япония
  • 1 – Франция, Ирландия, США, Тайвань, Болгария, Испания

    • Обладатели бронзовых наград:

  • 5 – Китай
  • 3 – Узбекистан, Япония, Куба, Англия
  • 2 – Казахстан, Ирландия, Азербайджан
  • 1 – Индия, Австралия, Турция, Болгария, Иордания, Хорватия, Венгрия, Украина, Австрия, Испания, Монголия, Италия, Южная Корея, Колумбия, Венесуэла, Тайвань, Канада

    • Мужчины

    Весовая категория до 48 кг

  • Санжар Ташкенбай (Казахстан) – 4:1 – Алехандро Фис (Куба)
  • Баттулга Алдархишиг (Монголия) – 3:2 – Соуши Макино (Япония)

    • Весовая категория до 55 кг

  • Махмуд Сабырхан (Казахстан) – 5:0 – Лю Чуанг (Китай)
  • Рафаэль Лосано (Испания) – 3:2 – Тэди Пэтси Джойс (Ирландия)

    • Весовая категория до 60 кг

  • Абдумалик Халоков (Узбекистан) – 5:0 – Шинсуке Китамото (Япония)
  • Луиз Де Оливейра (Бразилия) – 4:1 – Радослав Росенов (Болгария)

    • Весовая категория до 65 кг

  • Юри Дос Реис (Бразилия) – 4:1 – Эрисланди Альварес (Куба)
  • Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан) – неявка – Лаша Гурули (Грузия)

    • Весовая категория до 70 кг

  • Севонрец Оказава (Япония) – 4:1 – Зеяд Иашаш (Иордания)
  • Торехан Сабырхан (Казахстан) – 4:1 – Одел Камара (Англия)

    • Весовая категория до 75 кг

  • Рами Киван (Болгария) – 5:0 – Каллум Мэкин (Англия)
  • Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан) – 4:1 – Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)

    • Весовая категория до 80 кг

  • Жавохир Умматалиев (Узбекистан) – 5:0 – Габриэль Веочич (Хорватия)
  • Йожерлин Сезар (Франция) – 5:0 – Филип Акилов (Венгрия)

    • Весовая категория до 85 кг

  • Тиган Стотт (Англия) – 4:1 – Даниил Жасан (Украина)
  • Акмалжон Исроилов (Узбекистан) – 5:0 – Майкл Деруиш (Австрия)

    • Весовая категория до 90 кг

  • Исайас Филью (Бразилия) – 3:2 – Лорен Альфонсо (Азербайджан)
  • Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) – 4:1 – Энмануэль Рейес (Испания)

    • Весовая категория свыше 90 кг

  • Жахонгир Зокиров (Узбекистан) – 5:0 – Данабике Байикевузи (Китай)
  • Айбек Оралбай (Казахстан) – 3:2 – Хулио Сесар Ла Крус (Куба)

    • Женщины

    Весовая категория до 48 кг

  • Назым Кызайбай (Казахстан) – 4:1 – Сабина Бобокулова (Узбекистан)
  • Минакши Минакши (Индия) – 5:0 – Алтанцэцэг Луцаихан (Монголия)

    • Весовая категория до 51 кг

  • Бусе Наз Чакыроглу (Турция) – 4:1 – Феруза Казакова (Узбекистан)
  • Алуа Балкибекова (Казахстан) – 4:1 – Ци Синьюй (Китай)

    • Весовая категория до 54 кг

  • Йоселин Перес (США) – 5:0 – Сирин Шарааби (Италия)
  • Хуан Сяовэнь (Тайвань) – 5:0 – Им Эджи (Корея)

    • Весовая категория до 57 кг

  • Юлия Шеремета (Польша) – 3:2 – Валерия Арболеда (Колумбия)
  • Джасмин Джасмин (Индия) – 5:0 – Омайлин Алькала (Венесуэла)

    • Весовая категория до 60 кг

  • Ребека Сантос (Бразилия) – 4:1 – Виктория Графеева (Казахстан)
  • Анета Рыгельска (Польша) – 3:2 – Ян Чэньюй (Китай)

    • Весовая категория до 65 кг

  • Аида Абикеева (Казахстан) – 5:0 – Грейнне Уолш (Ирландия)
  • Навбахор Хамидова (Узбекистан) – 3:2 – Чэнь Нянь-Чин (Тайвань)

    • Весовая категория до 70 кг

  • Лекейша Перголити (Австралия) – 5:0 – Азиза Зокирова (Узбекистан)
  • Наталья Богданова (Казахстан) – 3:2 – Шантель Рид (Англия)

    • Весовая категория до 75 кг

  • Бюсра Исильдар (Турция) – 4:1 – Эмма Гринтри (Австралия)
  • Айфа О’Рурк (Ирландия) – 4:0 – Ван Лина (Китай)

    • Весовая категория до 80 кг

  • Эсета Флинт (Австралия) – 5:0 – Виктория Пенни (Канада)
  • Эмили Эскуит (Англия) – 4:1 – Пуджа Рани (Индия)

    • Весовая категория свыше 80 кг

  • Нупур Нупур (Индия) – 5:0 – Шейма Дюзташ (Турция)
  • Агата Качмарска (Польша) – 5:0 – Елдана Талипова (Казахстан)

