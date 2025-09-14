Узбекистан и Казахстан на вершине. Результаты 1/2 финала ЧМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine.

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.

По состоянию на 14 сентября состоялись все поединки 1/2 финала, по итогам которых определились все финалисты и обладатели бронзовых наград. В Ливерпуле не будут проводиться бои за третьи места, поэтому проигравшие в четвертьфинале станут бронзовыми призерами.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков полуфиналов чемпионата мира в английском Ливерпуле:

Финалисты:

8 – Узбекистан, Казахстан

4 – Бразилия

3 – Польша, Индия

2 – Австралия, Турция, Англия, Япония

1 – Франция, Ирландия, США, Тайвань, Болгария, Испания

Обладатели бронзовых наград:

5 – Китай

3 – Узбекистан, Япония, Куба, Англия

2 – Казахстан, Ирландия, Азербайджан

1 – Индия, Австралия, Турция, Болгария, Иордания, Хорватия, Венгрия, Украина, Австрия, Испания, Монголия, Италия, Южная Корея, Колумбия, Венесуэла, Тайвань, Канада

Мужчины

Весовая категория до 48 кг

Санжар Ташкенбай (Казахстан) – 4:1 – Алехандро Фис (Куба)

Баттулга Алдархишиг (Монголия) – 3:2 – Соуши Макино (Япония)

Весовая категория до 55 кг

Махмуд Сабырхан (Казахстан) – 5:0 – Лю Чуанг (Китай)

Рафаэль Лосано (Испания) – 3:2 – Тэди Пэтси Джойс (Ирландия)

Весовая категория до 60 кг

Абдумалик Халоков (Узбекистан) – 5:0 – Шинсуке Китамото (Япония)

Луиз Де Оливейра (Бразилия) – 4:1 – Радослав Росенов (Болгария)

Весовая категория до 65 кг

Юри Дос Реис (Бразилия) – 4:1 – Эрисланди Альварес (Куба)

Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан) – неявка – Лаша Гурули (Грузия)

Весовая категория до 70 кг

Севонрец Оказава (Япония) – 4:1 – Зеяд Иашаш (Иордания)

Торехан Сабырхан (Казахстан) – 4:1 – Одел Камара (Англия)

Весовая категория до 75 кг

Рами Киван (Болгария) – 5:0 – Каллум Мэкин (Англия)

Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан) – 4:1 – Саиджамшид Джафаров (Азербайджан)

Весовая категория до 80 кг

Жавохир Умматалиев (Узбекистан) – 5:0 – Габриэль Веочич (Хорватия)

Йожерлин Сезар (Франция) – 5:0 – Филип Акилов (Венгрия)

Весовая категория до 85 кг

Тиган Стотт (Англия) – 4:1 – Даниил Жасан (Украина)

Акмалжон Исроилов (Узбекистан) – 5:0 – Майкл Деруиш (Австрия)

Весовая категория до 90 кг

Исайас Филью (Бразилия) – 3:2 – Лорен Альфонсо (Азербайджан)

Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) – 4:1 – Энмануэль Рейес (Испания)

Весовая категория свыше 90 кг

Жахонгир Зокиров (Узбекистан) – 5:0 – Данабике Байикевузи (Китай)

Айбек Оралбай (Казахстан) – 3:2 – Хулио Сесар Ла Крус (Куба)

Женщины

Весовая категория до 48 кг

Назым Кызайбай (Казахстан) – 4:1 – Сабина Бобокулова (Узбекистан)

Минакши Минакши (Индия) – 5:0 – Алтанцэцэг Луцаихан (Монголия)

Весовая категория до 51 кг

Бусе Наз Чакыроглу (Турция) – 4:1 – Феруза Казакова (Узбекистан)

Алуа Балкибекова (Казахстан) – 4:1 – Ци Синьюй (Китай)

Весовая категория до 54 кг

Йоселин Перес (США) – 5:0 – Сирин Шарааби (Италия)

Хуан Сяовэнь (Тайвань) – 5:0 – Им Эджи (Корея)

Весовая категория до 57 кг

Юлия Шеремета (Польша) – 3:2 – Валерия Арболеда (Колумбия)

Джасмин Джасмин (Индия) – 5:0 – Омайлин Алькала (Венесуэла)

Весовая категория до 60 кг

Ребека Сантос (Бразилия) – 4:1 – Виктория Графеева (Казахстан)

Анета Рыгельска (Польша) – 3:2 – Ян Чэньюй (Китай)

Весовая категория до 65 кг

Аида Абикеева (Казахстан) – 5:0 – Грейнне Уолш (Ирландия)

Навбахор Хамидова (Узбекистан) – 3:2 – Чэнь Нянь-Чин (Тайвань)

Весовая категория до 70 кг

Лекейша Перголити (Австралия) – 5:0 – Азиза Зокирова (Узбекистан)

Наталья Богданова (Казахстан) – 3:2 – Шантель Рид (Англия)

Весовая категория до 75 кг

Бюсра Исильдар (Турция) – 4:1 – Эмма Гринтри (Австралия)

Айфа О’Рурк (Ирландия) – 4:0 – Ван Лина (Китай)

Весовая категория до 80 кг

Эсета Флинт (Австралия) – 5:0 – Виктория Пенни (Канада)

Эмили Эскуит (Англия) – 4:1 – Пуджа Рани (Индия)

Весовая категория свыше 80 кг

Нупур Нупур (Индия) – 5:0 – Шейма Дюзташ (Турция)

Агата Качмарска (Польша) – 5:0 – Елдана Талипова (Казахстан)

