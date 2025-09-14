Узбекистан и Казахстан на вершине. Результаты 1/2 финала ЧМ-2025

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.
По состоянию на 14 сентября состоялись все поединки 1/2 финала, по итогам которых определились все финалисты и обладатели бронзовых наград. В Ливерпуле не будут проводиться бои за третьи места, поэтому проигравшие в четвертьфинале станут бронзовыми призерами.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков полуфиналов чемпионата мира в английском Ливерпуле:
Финалисты:
8 – Узбекистан, Казахстан
4 – Бразилия
3 – Польша, Индия
2 – Австралия, Турция, Англия, Япония
1 – Франция, Ирландия, США, Тайвань, Болгария, Испания
Обладатели бронзовых наград:
5 – Китай
3 – Узбекистан, Япония, Куба, Англия
2 – Казахстан, Ирландия, Азербайджан
1 – Индия, Австралия, Турция, Болгария, Иордания, Хорватия, Венгрия, Украина, Австрия, Испания, Монголия, Италия, Южная Корея, Колумбия, Венесуэла, Тайвань, Канада