Ла Лига. Осасуна – Райо Вальекано 2:0. Всё случается впервые

В 4-м туре Ла Лиги встречались "Осасуна" и "Реал Сосьедад".
Ла Лига. 4-й тур. Памплона
Осасуна – Реал Сосьедад 2:0
Голы: Гарсия (15), Бенито (77)
Звёздный нападающий "ПСЖ" получил травму в матче против "Ланса". На 28-й минуте Хвича Кварацхелия...
1 Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал единственный клуб, который готов возглавить после...
Серия А. Третий тур Рим. "Стадио Олимпико" "Рома" – "Торино" 0:1 Гол: Симеоне 59...
Английский "Брайтон" рассматривает варианты на должность нового технического директора клуба. Одним из главных фаворитов...