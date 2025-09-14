Кубок Дэвиса. Испания без Алькараса совершила исторический камбэк, обыграв Данию

Сборная Испании вышла в финальную часть командных соревнований



Квалификация. Второй раунд • Марбелья, Испания • 12-13 сентября • грунт

ИСПАНИЯ 3-2 ДАНИЯ

Пабло Карреньо Буста – Хольгер Руне 5:7, 3:6

Жауме Мунар – Элмер Мёллер 6:2, 1:6, 4:6

Педро Мартинес/Жауме Мунар – Аугуст Хольгрен/Йоханнес Ингильдсен 1:6, 6:3, 6:2

Педро Мартинес – Хольгер Руне 6:1, 4:6, 7:6(3)

Пабло Карреньо Буста – Элмер Мёллер 6:2, 6:3

Хольгер Руне не смог принести победу своей команде, не реализовав матчбол во встрече с Педро Мартинесом, выигрывая со счетом 5:3 в решающем сете.

Для Испании это первая победа в противостоянии Кубка Дэвиса, по ходу которого теннисисты уступали со счетом 0-2.

Сборная Испании шестой раз подряд сыграет в финальной части командных соревнований.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua