Кубок Дэвиса. Испания без Алькараса совершила исторический камбэк, обыграв Данию

Сборная Испании вышла в финальную часть командных соревнований
Квалификация. Второй раунд • Марбелья, Испания • 12-13 сентября • грунт
ИСПАНИЯ 3-2 ДАНИЯ
Пабло Карреньо Буста – Хольгер Руне 5:7, 3:6
Жауме Мунар – Элмер Мёллер 6:2, 1:6, 4:6
Педро Мартинес/Жауме Мунар – Аугуст Хольгрен/Йоханнес Ингильдсен 1:6, 6:3, 6:2
Педро Мартинес – Хольгер Руне 6:1, 4:6, 7:6(3)
Пабло Карреньо Буста – Элмер Мёллер 6:2, 6:3
Хольгер Руне не смог принести победу своей команде, не реализовав матчбол во встрече с Педро Мартинесом, выигрывая со счетом 5:3 в решающем сете.
Для Испании это первая победа в противостоянии Кубка Дэвиса, по ходу которого теннисисты уступали со счетом 0-2.
Сборная Испании шестой раз подряд сыграет в финальной части командных соревнований.
