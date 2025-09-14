Сайнс: Я планирую свои действия на шесть месяцев вперёд

Карлос Сайнс уверяет, что сделал правильный выбор, что перешёл в Williams, он верит в эту команду, но если её руководитель Джеймс Ваулз и Алекс Элбон говорят о намерениях вывести её на чемпионский уровень к 2028 году, то испанский гонщик мыслит несколько иными категориями. Его интересуют более близкие перспективы.

«Я предпочитаю думать о делах более срочных и планирую свои действия на шесть месяцев вперёд, – поделился Сайнс в интервью Motorsport Week. – Мне нравится мыслить на перспективу в полгода, и сейчас мы определяемся, какой должна быть машина в 2026-м. А также у нас есть полгода на то, чтобы понять, как улучшить работу гоночной бригады, что предпринять, чтобы команда действовала более эффективно.

Если в следующем году машина позволит нам бороться за более высокие результаты, чем FW47, то мы должны гарантировать, что в дни гоночных уик-эндов не будем допускать тех ошибок, какие допускаем в этом году. В общем, в Формуле 1 я всегда нацелен на перспективу следующих шести месяцев, потому что при этом я могу влиять на ситуацию как гонщик.

На симуляторе мы можем заниматься разработкой решений, рассчитанных на следующие полгода, можем разрабатывать стратегию команды, думать над тем, как мы будем действовать в дни гоночных уик-эндов через шесть месяцев. Я всегда стараюсь предвидеть, на какой уровень мы захотим выйти через полгода, и стараюсь на это больше всего повлиять.

Также моя задача, как всегда, в том, чтобы оценить, насколько эффективно Williams занимается разработкой техники, и какая машина у нас будет в начале следующего сезона. Со своими целями я смогу определиться в зависимости от того, как машина покажет себя в первой гонке сезона. Точно так же мы действовали в этом году в Австралии.

Я считаю, что пока слишком рано гадать, сможем ли мы создать хорошую машину, или соперники сработают лучше нас. Новый технический регламент очень сильно отличается от действующего, и он не имеет никакого отношения к тому, что было в этом году, поэтому мы не знаем, кто в 2026 году окажется в отстающих.

До этого ещё далеко, и сейчас меня больше волнует, как я, работая на симуляторе, уже сейчас могу помочь мотористам Mercedes в деле создания качественного программного обеспечения для машины следующего года… Все эти усилия окупятся уже через полгода».

Источник