Александр УСИК: «Покойся с миром, легенда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

На 46-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

По информации британской полиции, спортсмена нашли мертвым в его доме в Большом Манчестере.

На смерть одного из лучших боксеров Великобритании отреагировал абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

«Покойся с миром, легенда», — написал Усик в Инстаграме.

За время боксерской карьеры Хаттон завоевал несколько чемпионских поясов и был признан Боксером года в 2015-м.

Последний бой провел против украинца Вячеслава Сенченко, который нокаутировал Хаттона в 9-м раунде.

aquapolis