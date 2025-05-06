Усик рассказал, что больше всего раздражает его жену

Instagram. Александр Усик и Екатерина Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о своей жизни вне боксерского ринга.

«Я не употребляю алкоголь, не курю, не хожу по ночным клубам. Когда у меня есть свободное время, я провожу его с семьей, да и иногда в футбол играю. Иногда что-то ломаю в доме, это очень раздражает мою жену», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua