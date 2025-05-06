Connect with us
Футбол

Барселона пропустила первой: Интер открыл счет в полуфинале ЛЧ

Барселона пропустила первой: Интер открыл счет в полуфинале ЛЧ

    • "Интер" открыл счет на 21-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках полуфинала ЛЧ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • "Нерадзурри" пошли в прессинг в центре поля, Димарко отыграл на Дюмфриса, Дензел выкатил мяч Лаутаро Мартинесу на пустые ворота.

    Текущий счёт 1:0.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis