Барселона пропустила первой: Интер открыл счет в полуфинале ЛЧ

"Интер" открыл счет на 21-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках полуфинала ЛЧ.
"Нерадзурри" пошли в прессинг в центре поля, Димарко отыграл на Дюмфриса, Дензел выкатил мяч Лаутаро Мартинесу на пустые ворота.
Текущий счёт 1:0.
"Интер" открыл счет на 21-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках полуфинала ЛЧ.
"Нерадзурри" пошли в прессинг в центре поля, Димарко отыграл на Дюмфриса, Дензел выкатил мяч Лаутаро Мартинесу на пустые ворота.
Текущий счёт 1:0.
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