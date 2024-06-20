Спаллетти: Мы не должны считать Испанию лучше, чем она есть на самом деле

Наставник Италии – о сегодняшнем матче

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В 22:00 в квартете В начнется поединок между "скуадра адзуррой" и "фурией роха". Обе команды стартовали на Евро с побед. Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от встречи.

"Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол. Мы часто говорим о международном футболе и различных философиях, некоторые из которых более специфичны, чем итальянские. Чтобы достичь этого, нужно следовать испанскому сценарию игры – снова и снова придерживаться одной и той же философии. Мы хотим проверить себя в матчах с такими топовыми командами, как Испания, чтобы понять, на каком уровне мы находимся с точки зрения эффективности".

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"Стараемся постоянно владеть мячом. Я считаю, что если вы отдадите мяч сопернику, то будете худшей командой. Время от времени мы будем стараться доминировать. Посмотрим, насколько хорошо у нас это получится. Мы с огромным уважением относимся к Испании и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле", – отметил тренер.

Год назад соперники пересекались в полуфинале Дивизиона А Лиги наций. Тогда Испания вырвала победу на 88-й минуте (2:1).

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