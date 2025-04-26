Бундеслига. Отложенное празднование Баварии, рекорд Мюллера и фееричная перестрелка в Киле

Бундеслига. 31-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Аугсбург 2:0
Голы: Шик 13, Буэндиа 45+1
Байер: Коварж – Артур (Фримпонг, 86), Та, Тапсоба, Гримальдо – Телла (Инкапье, 64), Джака, Андрих, Буэндиа (Хофманн, 64) – Виртц (Гарсия, 82) – Шик (Адли, 64)
Аугсбург: Дамен – Матсима, Гауэлеу, Цезигер – Вольф (Гумны, 56), Якич, Оньека, Яннулис (Кудоссу, 56) – Реджбечай (Комюр, 56), Клод-Морис (Йенсен, 81) – Эссенде (Титц, 71)
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Майнц 3:0
Голы: Сане 27, Олисе 40, Дайер 84
Бавария: Урбиг – Лаймер, Дайер, Ким, Станишич – Киммих, Павлович (Горецка, 84) – Олисе, Сане (Мюллер, 84), Гнабри (Коман, 72) – Кейн (Куси-Асаре, 88)
Майнц: Центнер – да Кошта, Ханче-Ольсен, Кор – Каси (Ферачниг, 28), Сано, Амири, Мвене (Вайпер, 74) – Небель (Видмер, 87), Ли Чжэ Сон (Норден, 87) – Буркардт (Зиб, 87)
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 2:3
Голы: Гложек 61, Кадержабек 90 – Гирасси 20, Брандт 74, Антон 90+5
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Фрайбург 0:1
Гол: Розенфельдер 49
Удаление в составе хозяев: Арнольд 26
Киль, Хольштайн Арена
Хольштайн – Боруссия Менхенгладбах 4:3
Голы: Матино 15, 90+1, Бернхардссон 23, Гигович 76 – Чванчара 60, Плеа 69, Онора 86