Мадрид. Де Минор и Музетти вышли в третий круг, Норри с “баранкой” победил сеяного соперника и дальше сыграет против “лаки лузера”

Первые результаты четвертого игрового дня на “Мастерсе” в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Себастиан Баэс (Аргентина, 32) 1:6, 6:1, 6:2

Алекс де Минор (Австралия, 6) – Лоренцо Сонего (Италия) 6:2, 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 29) – Кей Нишикори (Япония) 6:1, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 7:6(3), 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия, 26) 2:6, 6:4, 6:0

Габриэль Диалло (Канада, LL) – Камил Майхжак (Польша, LL) 7:5, 4:6, 6:4

• Дамир Джумхур впервые за четыре очных поединка сумел победить Себастиана Баэса (дважды проиграл ему в этом сезоне). 32-летний босниец впервые с октября 2018 года выиграл два матча в основной сетке “Мастерса” и впервые сделал это на турнире в Мадриде. В третьем круге Джумхур сыграет против победителя встречи Маттео Арнальди (Италия) – Новак Джокович (Сербия).

• Кэмерон Норри второй раз победил Иржи Легечку в этом году и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии: 4-1. Британский теннисист впервые с “Мастерса” в Риме в 2023 году, сумел выиграть два матча на турнире этой категории на грунте. В третьем круге Норри сыграет против “лаки лузера” Габриэля Диалло, который впервые в карьере одержал две победы в основе турнира АТР 1000.

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