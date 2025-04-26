Минус четыре игрока. Тренер сборной Украины определил заявку на ЧМ

ФХУ

Наставник сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич отчислил четырех хоккеистов перед стартом чемпионата мира в Дивизионе 1A.

В окончательную заявку не попали защитник Владимир Волков и форварды Вадим Мазур, Ярослав Панченко и Илья Крикля.

Сборная Украины начнет чемпионат мира 27 апреля матчем против Великобритании.

Ориентировочная заявка на турнир (некоторые игроки под вопросом)

Вратари: Богдан Дьяченко (Сокол, Украина) Александр Левшин (Toronto Patriots, Канада), Сергей Писаренко (Faasa, Италия).

Защитники: Игорь Мережко (Plzeň, Чехия), Алексей Дахновский (Topolcany, Словакия), Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия), Артем Гребеник (Mont-Blanc, Франция), Евгений Ратушный (Шторм, Украина), Филипп Пангелов-Юлдашев (Jestrabi Prostejov, Чехия), Никита Полоницкий (Сокол, Украина), Глеб Варава (Шторм, Одесса).

Нападающие: Даниил Трахт (Lukko, Финляндия), Виктор Захаров, Денис Бородай, Алексей Янишевский (все – Сокол, Украина), Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин (оба – Кременчуг, Украина), Алексей Ворона (Torun, Польша), Илья Коренчук (Zaglebie Sosnowiec, Польша), Илларион Куприянов (Dukla Jihlava U20, Чехия), Александр Пересунько (Presov, Словакия), Станислав Садовиков (Berani Zlin, Чехия), Евгений Фадеев (Bregenzerwald, Австрия), Андрей Денискин (Torun, Польша).

Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею

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