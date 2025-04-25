Гаэль Монфис отказался играть против Андрея Рублева во втором круге “Мастерса” в Мадриде: известна причина



Французский теннисист Гаэль Монфис не сыграет во втором круге “Мастерса” в Мадриде. Официальная причина отказа – болезнь.

Сегодня Монфис должен был провести поединок против действующего чемпиона соревнований Андрея Рублева, который теперь прошел в третий круг, где встретится с Александром Бубликом из Казахстана.

Напомним, что в первом круге 38-летний Гаэль Монфис победил “квалифаера” Борну Гойо из Хорватии и стал самым возрастным теннисистом, выигравшим матч в основной сетке соревнований в Мадриде.



btu.org.ua