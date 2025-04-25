WEC: Porsche готовит дорожную версию гиперкара 963

Компания Porsche готовится представить дорожную версию своего «ле-мановского» гиперкара 963, и в июне такой спортпрототип, пригодный для эксплуатации на дорогах общего пользования, будет явлен автомобильному миру. Хотя это ещё не точно.

На самом деле это не первый опыт, когда легендарная штутгартская марка идёт на подобный эксперимент, поскольку началось всё ещё в 1970 году, когда победу в абсолютной категории в «24 часах Ле-Мана» на Porsche 917K одержал экипаж, состоявший из Ханса Херманна и Ричарда Эттвуда.

После этого итальянский аристократ, граф Грегорио Росси ди Монтелера, наследник миллионов того самого семейства Мартини и большой поклонник автомобилей Porsche, приобрёл одну из машин 917-й модели, если точнее, шасси с серийным номером 030, и заказал ряд необходимых переделок, чтобы того монстра можно было официально зарегистрировать и ездить хоть каждый день.

На машине цвета Martini Silver были установлены дополнительные зеркала, указатели поворотов, звуковой сигнал и специально разработанная выхлопная система. Причём этот уникальный автомобиль до сих пор в полном порядке и находится в одной из частных коллекций на юге Франции, хотя зарегистрирован в Великобритании.

Сегодня компания Porsche обнародовала видеоролик, посвящённый этой машине, и похоже, что это намёк на её план представить в июне дорожную версию гиперкара 963. Логично предположить, что премьера будет приурочена к гонке в Ле-Мане.

В сегодняшнем заявлении Porsche есть весьма интригующие слова: «Важно подчеркнуть, что сейчас, когда наследник славы той машины добивается успехов на гоночных трассах, Porsche по-прежнему свойствен тот же дух и та же страсть, которые полвека назад позволили создать 917-ю, пригодную для эксплуатации на обычных дорогах. И всё это заставляет нас задаться вопросом: «А что если?..»

Porsche 962, т.е. спортпрототип, предшествовавший современному гиперкару 963, тоже существовал в дорожной версии – по тогдашнему регламенту класса, именовавшегося Group C, нужно было выпустить в продажу как минимум 13 автомобилей, условно пригодных для повседневной эксплуатации. Кстати, 962-я выиграла «24 часа Ле-Мана» в 1994 году – триумфаторами тогда были Янник Дальмас, Хёрли Хейвуд и Мауро Бальди.

В компании Porsche пока отказываются от дальнейших комментариев, когда им задают вопросы по поводу дорожной версии 963-й, и предлагают дождаться июня. Но при этом добавляют: «Впрочем, вы можете начинать строить свои предположения».

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