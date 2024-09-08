Льюис Хэмилтон посетил матч US Open

Льюис Хэмилтон давно увлекается теннисом, сам любит выходить на корт, но также периодически посещает главные мировые турниры, и вчера он присутствовал на одном из матчей US Open, открытого чемпионата США.

Это был финальный матч в одиночном женском разряде между Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой, проходивший в Нью-Йорке на теннисном стадионе Артура Эша, и Льюис был замечен среди прочих знаменитостей на VIP-трибуне.

Был он там в компании американского спринтера Ноа Лайлса, недавнего победителя парижской Олимпиады на дистанции 100 м, и Анны Уинтур, главного редактора модного журнала Vogue.

Они оживлённо общались, следя за событиями на корте, и за кого они болели, можно только догадываться, однако матч завершился победой белорусской теннисистки. Кстати, это было первое такое достижение Соболенко на US Open.

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