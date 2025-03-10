Маттиа Бинотто: Сезон обещает быть трудным

Межсезонье позади, уже в этот уик-энд в мельбурнском Альберт-парке пройдёт Гран При Австралии, и команда Sauber выйдет на старт чемпионата 2025 года в полностью обновлённом составе: это ветеран Формулы 1 Нико Хюлкенберг, который провёл уже 277 гонок, и абсолютный дебютант Габриэль Бортолето.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Старт нового сезона – всегда очень важный момент, знаменующий начало долгого пути из 24 гонок. В зимний период мы упорно трудились и теперь готовы к испытаниям, которые ждут нас впереди.

Сезон обещает быть трудным, и мы понимаем, что ключевую роль будет играть процесс модернизации, без которого не добьёшься прогресса. Даже если мы должны всё более интенсивно готовиться к 2026 году, постараемся добиваться постоянных улучшений и будем использовать для этого любые возможности.

Мы намерены использовать этот сезон для того, чтобы упрочить фундамент будущих успехов, поскольку у нас долгосрочные планы, и мы будем работать в этом направлении течение всего года».

Нико Хюлкенберг: «Мы возвращаемся в Мельбурн – и это прекрасно! Этот город и его Альберт-парке отличает уникальная атмосфера, и настроение в начале сезона всегда особенное, тем более я начинаю сезон в новой команде.

Мы готовы принять этот вызов и вместе со командой всё внимание намерены уделить прогрессу, стремлению к постоянным улучшениям во всех важных областях.

Мы реалистично оцениваем задачи, которые предстоит решить, и все испытания, которые нас ждут, но уверены, что нам под силу добиться прогресса, а я уже не могу дождаться начала сезона!»

Габриэль Бортолето: «В преддверии дебюта в Формуле 1 я испытываю невероятное воодушевление – ради этого момента я очень долго работал, и он наконец-то настал.

Работать с командой в период подготовки к сезону было очень здорово, я чувствую, что мы добились неплохого прогресса в понимании особенностей машины и налаживании взаимодействия. Теперь я полностью сосредоточен на том, чтобы каждую сессию использовать с максимальной эффективностью.

Мне предстоит многому научиться, но я готов принять этот вызов. Каждая гонка – это возможность добиться улучшений, и я намерен полностью выложиться, чтобы вместе с командой двигаться вперёд в течение всего сезона».

Источник