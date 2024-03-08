Хорнер: Стоит избегать предвзятых суждений

Пережив непростую личную ситуацию, Кристиан Хорнер предостерегает всех от поспешных выводов по поводу разбирательства с президентом FIA – по поводу вмешательства в результаты прошлогоднего Гран При Саудовской Аравии, где по его просьбе был отменён 10-секундный штраф Фернандо Алонсо, и распоряжению не давать лицензию трассе в Лас-Вегасе.

Обвинения достаточно серьёзные, но Хорнер призывает дождаться результатов расследования.

Кристиан Хорнер: «Единственное, что я увидел в результатах любого расследования – не следует упреждать факты.

Нужно дождаться результатов, и я уверен в том, что процесс, предусмотренный уставом FIA, будет соблюдён.

Хочу призвать всех избегать предвзятых суждений. Дождитесь фактов. Оцените реальную ситуацию, прежде чем выносить суждение».

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