Калум Николас: Скорость Макса угнетает напарников

Механик Red Bull Racing Калум Николас предупредил новичка команды Лиама Лоусона, что выступать вместе с Максом ему будет непросто…

Калум Николас: «Я понимаю Серхио Переса. Когда приходится соревноваться с таким невероятно талантливым гонщиком как Макс, у которого всё легко получается, в какой-то момент это даёт о себе знать. Ты возвращаешься в боксы с мыслью, что проехал хороший круг, а потом Макс выезжает и оказывается на полторы десятых быстрее, это угнетает.

Макс очень открытый и честный парень, поэтому трудно понять, почему внутри него живёт убийца. Но едва опустив визор, он захочет тебя уничтожить.

Если Ферстаппен чувствует, что всё против него, он показывает, насколько хорош. Отличным примером стал Гран При Бразилии. Мы знали, что Макс любит дождь, но уик-энд складывался непросто, было ощущение, что всё идет не так. Вы ясно видели его реакцию после квалификации, но на следующий день он продемонстрировал свои лучшие качества».

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