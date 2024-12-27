Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей века. А где Кличко?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Всемирно известный портал BoxingScene обнародовал рейтинг лучших супертяжей в XXI веке.

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Первое место занял последний абсолютный чемпион «королевского дивизиона» Александр Усик, за ним разместились еще два украинца – братья Кличко. Серебро рейтинга у Владимира, а бронза – у Виталия.

Легендарный британец Леннокс Льюис занял четвертую позицию, а Тайсон Фьюри – 5-й.

В рейтинг также попали Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Энди Руис и Крис Берд.

Топ-10 лучших супертяжей в XXI веке по версии рейтинга Boxing Scene

Александр Усик Владимир Кличко Виталий Кличко Леннокс Льюис Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер Энди Руис Крис Берд

sport.ua