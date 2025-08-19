Сборная Украины U-23 по боксу взяла 11 медалей в Сараево и стала первой

Федерация бокса Украины

Сборная Украины по боксу U-23 стала первой на 23-м международном турнире класса А имени Мустафы Талиана, завершившемся в боснийском Сараево.

Украинские боксеры получили 11 медалей (8 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовую):

🥇 Золото: Максим Зименко (до 55 кг), Расул Гулиев (до 60 кг), Александр Васько (до 65 кг), Джамал Кулиев (до 75 кг), Артур Касьянов (до 80 кг), Николай Лактионов (до 85 кг), Всеволод Рыбалко (до 90 кг).

🥈 Серебро: Евгений Иванюк (до 70 кг), Марина Шевченко (до 65 кг).

🥉 Бронза: Татьяна Иванова (до 65 кг).

Лучшим боксером турнира стал Джамал Кулиев. Лучшее финальное сражение продемонстрировал Максим Зименко против представителя из Гонконга.

sport.ua