«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Насим Хамед

Бывший чемпион мира Насим Хамед, который считается одним из лучших боксеров в истории Великобритании, высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«По моему мнению, Дюбуа единственный, кто когда-либо больно укладывал Усика на канвас и заставлял его страдать.

Дюбуа выйдет и уничтожит Усика, он вернет наши пояса в Великобританию», — сказал Хамед.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua