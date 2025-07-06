Фернандо Алонсо надеется на дождь в гонке

В Сильверстоуне Фернандо Алонсо в четвёртый раз в сезоне вышел в финал квалификации и показал девятое время, но благодаря штрафам Кими Антонелли и Оливера Бермана он стартует седьмым. Гонщик Aston Martin доволен таким результатом и рассчитывает побороться за очки.

Лэнс Стролл выбыл из борьбы в первой части квалификации и не смог объяснить, что привело к потере скорости машины.

Фернандо Алонсо (9-й): «Я доволен сегодняшним днём и тем, что опять вышел в финал квалификации. Третья тренировка получилась не самой простой для нас, поэтому перед началом квалификации мы не до конца были уверены в настройках машины.

В этот уик-энд команда тестирует новинки и, судя по всему, они стали шагом в правильном направлении. В целом я доволен тем, что стартую седьмым после хорошо проведённой квалификации.

Посмотрим, что удастся сделать завтра. Нужно следить за погодой, и я бы очень хотел, чтобы пошёл дождь, поскольку он сможет внести коррективы. Рядом со мной стартуют несколько быстрых машин и впереди длинная гонка. Посмотрим, удастся ли заработать несколько очков».

Лэнс Стролл (18-й): «В целом сложная квалификация для нас в Сильверстоуне. В пятницу я был доволен настройками машины, но сегодня возникли проблемы с балансом и темпом. Ситуация похожа на ту, которая была на прошлом этапе – мы выглядим конкурентоспособными в пятницу, но в квалификации с пустым баком возникли проблемы. Нужно внимательно всё изучить, чтобы разобраться в причинах, поскольку сейчас у меня нет понимания, почему это произошло.

При старте с последних позиций меня ждёт сложный день, но посмотрим, что мы сможем сделать».

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