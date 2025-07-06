Первая ракетка мира Янник Синнер – о выходе в четвертый круг Уимблдона: “Я не сомневаюсь в своем уровне”

Первая ракетка мира Янник Синнер пообщался с журналистами после выхода в четвертый круг Уимблдона



Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона, разгромив испанца Педро Мартинеса. Итальянец не проиграл ни одного сета на турнире, потеряв лишь 17 геймов – это повторение рекорда в истории турнира после трех стартовых матчей, который в 1972 году установил чех Ян Кодеш.

– Янник, что скажете о сегодняшней игре?

– Похоже, у соперника были проблемы с плечом, поэтому возвращать его подачу было легче. Но в игре с задней линии мы провели несколько хороших розыгрышей. Я рад, что вышел в следующий круг. Теперь посмотрим, что дальше.

– Вы потеряли всего 17 геймов за три матча – это даже меньше, чем у Федерера в 2004 году (19). Следили ли вы за его игрой на траве? И что для вас значит такой результат?

– Да, конечно, я смотрел много его матчей. В то время теннис был немного другой: больше подач и выходов к сетке, другая трава. Но смотреть, как играл Роджер, – было настоящим удовольствием. Мне так и не довелось сыграть против него официальный матч, но его стиль и способ игры – это что-то невероятное.

Что касается рекорда – я на такие вещи не обращаю внимания. Это все может очень быстро измениться от матча к матчу. Самое главное – я рад, что прохожу дальше.

– Вы не проиграли ни одного сета. Как удается держать такой уровень независимо от соперников?

– Я концентрируюсь только на своей стороне корта – стараюсь играть как можно лучше, не воспринимая ничего как должное. На траве все может измениться очень быстро. Стоит немного потерять концентрацию – и ты уже проиграл сет. Например, сегодня во втором сете соперник имел брейкпоинты – если бы я не подавал хорошо, все могло стать сложнее.

– Вы выглядите очень стабильным и уверенным. Что изменилось с момента поражения в финале Ролан Гаррос?

– Если честно, я совсем не переживаю из-за того поражения. Это был другой турнир, другое покрытие. Для меня это – новый шанс, новый старт.

Я не сомневаюсь в своем уровне. Если буду играть свой теннис – могу пройти далеко. А если проиграю – такое бывает. Сейчас я просто счастлив быть здесь и иметь возможность выступать на таких особенных кортах. Это действительно лучшее место, чтобы играть в теннис.



– Вы поражаете не только результатами, но и тем, как быстро завершаете матчи. Имеете ли цель давить на соперников и психологически?

– Сложно сказать. Каждый матч имеет свою историю. Многое зависит от того, как ты себя чувствуешь в конкретный день – хорошо ли спал, все ли в порядке с телом, не было ли боли во время тренировки.

Конечно, если есть шанс быстро закрыть матч, я стараюсь это сделать. Но при этом не гонюсь за этим – просто играю в свой теннис. Сегодня, например, я мог бы чаще выходить к сетке, но этого не делал. Всегда есть вещи, которые хочется улучшить. Главное – стараться становиться лучше каждый день.

– Вы упоминали, что фокусируетесь на своей игре. Но смотрите, кто еще остался в сетке?

– Конечно, я знаю, что происходит в турнире. Это часть моей работы – понимать, как играют другие. Но на самом деле я не готовлюсь на несколько матчей вперед.

Имеешь одного соперника – на нем и концентрируешься. Если проигрываешь – все, турнир закончен. Мы готовимся день за днем. Завтра тренировка, далее – следующий матч. У каждого игрока свои сильные стороны, и всегда надо искать тактические решения под конкретного оппонента.

В четвертом круге Янник Синнер сыграет против 21-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова.



btu.org.ua