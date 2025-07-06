Остались только сильнейшие. Определились полуфинальные пары Клубного чемпионата мира

Закончились матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

Сформировались такие полуфинальные пары:

Флуминенсе – Челси (08.07, 22:00)

ПСЖ – Реал (09.07, 22:00)

Встречи между командами

"Челси" и "Флуминенсе" встречаются впервые. Но для бразильского клуба это не первая встреча с английскими командами. Ранее они встречались с "Манчестер Сити" в декабре 2023 года.

"Горожане" победили со счётом 4:0.

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"Челси" также встречался с тремя бразильскими клубами: "Палмейрасом" (2 победы), "Коринтиансом" (поражение) и недавняя встреча с "Фламенго (поражение).

"ПСЖ" и "Реал" встречались 15 раз во всех турнирах. 7 раз побеждали испанцы и 5 раз выигрывал "ПСЖ". Три раза команды играли вничью.

Полуфиналы состоятся 8 и 9 июля 2025 года.

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