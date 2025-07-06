Остались только сильнейшие. Определились полуфинальные пары Клубного чемпионата мира

Закончились матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира.
Сформировались такие полуфинальные пары:
Встречи между командами
"Челси" и "Флуминенсе" встречаются впервые. Но для бразильского клуба это не первая встреча с английскими командами. Ранее они встречались с "Манчестер Сити" в декабре 2023 года.
"Горожане" победили со счётом 4:0.
"Челси" также встречался с тремя бразильскими клубами: "Палмейрасом" (2 победы), "Коринтиансом" (поражение) и недавняя встреча с "Фламенго (поражение).
"ПСЖ" и "Реал" встречались 15 раз во всех турнирах. 7 раз побеждали испанцы и 5 раз выигрывал "ПСЖ". Три раза команды играли вничью.
Полуфиналы состоятся 8 и 9 июля 2025 года.