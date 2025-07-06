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Футбол

Остались только сильнейшие. Определились полуфинальные пары Клубного чемпионата мира

Остались только сильнейшие. Определились полуфинальные пары Клубного чемпионата мира

    • Закончились матчи 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

    Сформировались такие полуфинальные пары:

  • Флуминенсе – Челси (08.07, 22:00)
  • ПСЖ – Реал (09.07, 22:00)

    • Встречи между командами

    "Челси" и "Флуминенсе" встречаются впервые. Но для бразильского клуба это не первая встреча с английскими командами. Ранее они встречались с "Манчестер Сити" в декабре 2023 года.

    "Горожане" победили со счётом 4:0.

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    • "Челси" также встречался с тремя бразильскими клубами: "Палмейрасом" (2 победы), "Коринтиансом" (поражение) и недавняя встреча с "Фламенго (поражение).

    "ПСЖ" и "Реал" встречались 15 раз во всех турнирах. 7 раз побеждали испанцы и 5 раз выигрывал "ПСЖ". Три раза команды играли вничью.

    Полуфиналы состоятся 8 и 9 июля 2025 года.

    www.ua-football.com

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