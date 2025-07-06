БЕЛЛЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа может преодолевать тяжелые препятствия – он это показал в бою с Джошуа. Он очень опасный соперник и пойдет на Усика вперед. В бою победит Александр Усик, потому что это аномальный боксер и гений. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но я не думаю, что Дюбуа станет концом для Усика. Усик нокаутирует Дюбуа в конце боя», – сказал Беллью.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua