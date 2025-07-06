Сайнс: Стартовая позиция отражает возможности машины

Карлос Сайнс не смог выйти в финал квалификации Гран При Великобритании, но благодаря штрафам Кими Антонелли и Оливера Бермана стартует с девятой позиции. Гонщик Williams заявил, что результат соответствует скорости машины.

Алекс Элбон квалифицировался четырнадцатым. Комментируя итоги дня, Алекс сказал, что сессия подсветила области, над которыми команда должна продолжать работать.

Карлос Сайнс (11-й): «Не думаю, что сегодня был шанс добиться большего. Мне немного не хватило, чтобы выйти в финал, но в этот уик-энд мы постоянно занимаем позиции с десятой по четырнадцатую, поэтому я думаю, что моё место на старте отражает возможности машины.

В этот уик-энд команда много экспериментировала с настройками, так что подготовка к квалификации получилась не самой идеальной. Но в конце мне удалось чисто проехать круг.

Я должен верить в наш гоночный темп, и мы сделаем всё возможное, чтобы использовать любые возможности и побороться за очки. Команде оказывают невероятную поддержку, и я хочу отблагодарить болельщиков хорошей гонкой!»

Алекс Элбон (14-й): «Нужно проанализировать, что произошло сегодня. После аварии Франко я поставил новые шины, выехал на трассу, но вскоре вновь появились красные флаги. Так что, по сути, я испортил комплект шин.

В результате на первую попытку во второй части я поехал на прикатанных шинах, и этот круг получился неплохим, но вторая попытка была испорчена. Мы быстры весь уик-энд, поэтому результат разочаровывает. Машина становится быстрее, поэтому я должен был выходить в финал.

Но я не стану говорить, что доволен тем, как сам провёл вторую сессию – мы сами себе усложнили жизнь. Мы постоянно сосредоточены на том, чтобы прибавить, и такие дни, как сегодняшний, подсветили области, над которыми нам нужно продолжать работать».

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