Гонка в Шанхае останется в календаре до 2030 года

После пятилетнего перерыва в 2024 году китайский этап вернулся в календарь, собрав за уик-энд порядка 200 тысяч зрителей, а впервые гонка Формулы 1 на автодроме Shanghai International Circuit прошла 20 лет назад, в сентябре 2004-го. Тогда её выиграл Рубенс Барикелло, а всего на высшую ступень подиума за эти годы поднимались десять разных гонщиков.

В разные годы в Китае побеждали (в хронологическом порядке) Фернандо Алонсо (дважды), Михаэль Шумахер, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон (шесть раз!), Себастьян Феттель, Дженсон Баттон, Нико Росберг (дважды), Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.

В 2025 году автодром в Шанхае 21-23 марта примет второй этап сезона, в том числе в программу уик-энда включён спринт.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Наше возвращение в Китай, состоявшееся в этом году впервые с 2019-го, стало прекрасным моментом для чемпионата, и было невероятно радостно видеть тот высочайший уровень поддержки, которой нас встречает эта страна.

Шанхай – прекрасный город, а на трассе автодрома по-настоящему проверяется мастерство наших гонщиков, и мне очень приятно, что успешное сотрудничество с Гран При Китая продлено ещё на пять лет. Я хотел бы поблагодарить промоутеров за их целеустремлённость и любовь к Формуле 1 и предвкушаю возвращение в Шанхай в следующем году».

Источник