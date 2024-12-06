Известный тренер назвал топ-соперника для Владимира Кличко. Это не Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Малик Скотт, тренер известного американского боксера Деонтея Уайлдера, оценил перспективы возможного боя своего подопечного против легендарного украинца Владимира Кличко:

«Владимир Кличко – это легенда. Существует так много всего, что связано с брендом Владимира Кличко. Так что, это стоит того, чтобы на нем остановиться. Я уверен, что это имя стоит рассмотреть, если слухи о том, что он хочет вернуться, правдивы, это имя, на которое стоит обратить внимание.

Если бы нечто подобное произошло, Деонтей Уайлдер против Владимира, это был бы один из величайших боев в супертяжелом весе всех времен. Но я был бы очень шокирован, если бы Владимир вернулся. Я смотрю на Виталия Кличко, Владимира и Леннокса как на бойцов, которые закончили свою карьеру, и для меня, когда они закончили, они закончили. Так что, если он вернется, он не будет новым лицом в дивизионе. Его присутствие все равно будет ощущаться».

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Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх хочет устроить реванш Владимира Кличко против Тайсона Фьюри.

sport.ua