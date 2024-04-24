Уайлдер поделился планами на бой с Чжаном Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версии WBC Деонтей Уайлдер оценил свой будущий поединок с китайцем Чжаном Чжилеем, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Послужной список Чжилея, его рост, мощный удар, хорошая техника, леворукость – все это здорово для меня. У нас будет интересный поединок. Я покажу всем, что действительно вернулся. Когда я уничтожу его, снова окажусь на вершине», – заявил Уайлдер.

Напомним, в декабре прошлого года Уайлдер единогласным решением судей проиграл экс-чемпиону мира Джозефу Паркеру из Новой Зеландии.

Ранее Деонтей Уайлдер признался, что в последнее время потерял интерес к боксу, но дает себе еще один шанс.

sport.ua