Британский боксер: «После боя Усик – Фьюри титулы начнут расползаться»

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Британский супертяж Фабио Уордли 12 октября проведет бой против Фрейзера Кларка. Первый поединок соперников завершился вничью, а теперь Уордли надеется победить, чтобы потом претендовать на титулы.

Боксер надеется, что после реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри пояса будут становиться вакантными.

«Я нахожусь в топ-10 в рейтингах трех из четырех организаций. Близок к боям за статус обязательного претендента, а в супертяжах ты никогда не знаешь, что случится».

«Мне нужно победить Фрейзера, а затем ждать исход боя Усик – Фьюри. После этого титулы могут начать «расползаться», и это мой шанс. Посмотрим, что будет делать Усик», – сказал Уордли.

Бой Усик – Фьюри пройдет 21 декабря.

sport.ua