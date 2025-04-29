Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Дюбуа не сдержал эмоции и толкнул украинского боксера. Дюбуа объяснил, почему решил толкнуть украинца.

«Когда мы стоим лицом к лицу, все может вспыхнуть. Я благодарен за такую возможность и готов к бою. Уважаю ли я Усика? Конечно. Однако сейчас пришло мое время, и я готов действовать», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа джебом в девятом раунде поединка в Польше.

sport.ua