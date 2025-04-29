Голден Стэйт вырвал третью победу над Хьюстоном в плей-офф НБА

Кливленд всухую выиграл серию у Хьюстона, одержав выездную победу с разницей +55
В ночь на 28 апреля состоялись два матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Кливленд Кавальерс уничтожили в гостях Майами Хит и выиграли серию с сухим счетом — 4:0. В одном шаге от выхода в следующий раунд Голден Стэйт Уорриорз — им удалось вырвать победу в домашнем триллере с Хьюстон Рокетс.
- НБА. Плей-офф. Первый раунд
Майами Хит — Кливленд Кавальерс — 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)
Счет в серии — 0:4
Голден Стэйт Уорриорз — Хьюстон Рокетс — 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)
Счет в серии — 3:1