Бобров перешел в бухарестское Динамо

В прошлом сезоне он стал чемпионом Латвии и победителем Латвийско-Эстонской лиги в составе ВЭФ

Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров продолжит карьеру в Динамо Бухарест.

Сообщается, что 32-летний форвард продолжит карьеру в одном из самых титулованных клубов Румынии, который 22 раза становился чемпионом страны, правда в последний раз Динамо это удавалось в 2003 году.

В прошлом сезоне Бобров стал чемпионом Латвии и победителем Латвийско-Эстонской лиги в составе ВЭФ. В среднем украинец набирал 12.7 очка, 6.7 подбора и 2.6 передачи.

Ранее Бобров уже выступал в чемпионате Румынии, играя за местный клуб Питешти в сезоне 2015/2016.

В августе Бобров принял участие в матчах национальной сборной Украины в преквалификации на чемпионат мира. В четырех играх он в среднем набирал 10.3 очка, 5.0 подбора и 1.5 передачи.

Следующие матчи национальная сборная Украины проведет в ноябре в отборе на чемпионат мира против Грузии и Дании.

Источник