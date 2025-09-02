Патрезе: Ньюи не связывает с 2026 годом особых ожиданий

Рикардо Патрезе – один из гонщиков, кому в своё время довелось пилотировать знаменитую Williams FW14B. Именно за рулём этой машины в 1992 году Найджел Мэнселл выиграл титул, а Патрезе стал вице-чемпионом. Напомним, что то шасси с активной подвеской по-прежнему считается одним из шедевров Эдриана Ньюи, который в первой половине 90-х был главным конструктором Williams.

С тех пор у Патрезе и Ньюи сохранились приятельские отношения, и этим летом они встретились на Фестивали скорости в Гудвуде.

«Я разговаривал с Эдрианом в Гудвуде, и со следующим годом он не связывает особых ожиданий, потому что Aston Martin не успеет в полной мере подготовиться, – вспоминает итальянский ветеран Формулы 1. – А если они всё-таки будут готовы бороться за победы, то тем лучше для Ньюи! Но он честно заявил, что команда ещё не будет готова вступить в спор за чемпионский титул.

Впрочем, никогда не знаешь, как всё сложится, потому что Эдриан – невероятный человек. Возможно, в глубине души он надеется, что Aston Martin успеет подготовиться, но просто не хочет об этом говорить. Он также сказал, что они не готовы подписывать контракт с Максом Ферстаппеном, поскольку команда не сможет предоставить ему машину, позволяющую бороться за победы. Именно так он и сказал.

Посмотрим, какими будут результаты, будет ли у их новой машины чемпионский потенциал. И если будет, то в дальнейшем Макс однозначно может стать одним из кандидатов на место в Aston Martin».

